AL MEJOR POSTOR EN CHEPICA
VIERNES 26 DE MAYO DE 2017, A LAS 12,00 HORAS
EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ESQUINA DIEGO PORTALES
(AUNQUE LLUEVA)
POR ORDEN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA, REMATARE AL MEJOR POSTOR, ESPECIES DADAS DE BAJA, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: 15.000 TEJAS CHILENA SIN USO, GRAN CANTIDAD DE MESAS Y SILLAS ESTRUCTURA ALUMINIO, MONITORES PARA COMPUTADOR, CPU, TECLADOS, UPS, ESCRITORIOS, ESTACIONES DE TRABAJO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS MUSICALES, ESTUFAS A GAS, A PARAFINA Y ELÉCTRICAS, CALEFACTORES A LEÑA COMBUSTION LENTA, MUEBLES ARCHIVO, LOCKERS METÁLICOS DE 3 PUERTAS, MESAS DE PING PONG, JUEGOS TACA TACA, VITRINA METÁLICA CON VIDRIO, MESON DENTAL FIBRA DE CARBONO, COMPRESOR DENTAL, AUTOCLAVE, CAMILLA DE TRASLADO DE ALUMINIO, AMPLIFICADOR CON PARLANTES, REFRIGERADOR CÓNSUL 2 PUERTAS, PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y DE ALUMINIO, BALONES DE FOOTBALL, VOLLEYBOL Y BÁSQUETBOL, COCINA A GAS 4 PLATOS Y HORNO, CALEFONT DIFERENTES MARCAS, MESONES CUBIERTA MELAMINA, MUEBLES DE COCINA, LUMINARIAS, ESCAÑO DE FIERRO Y MADERA, CAMARAS PLÁSTICAS PARA ALCANTARILLADO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SEPARACIÓN O VITRINA, REPISAS DE MADERA Y FIERRO, ESTRUCTURAS METÁLICAS CON GUIRNALDAS LED, VENTILADORES, 15.000 TEJAS CHILENA SIN USO Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 24 Y JUEVES 25 DE MAYO, DE 10 A 13,30 HORAS Y DE 13,00 A 15,30 HORAS.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO EN EFECTIVO LOTE A LOTE.
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO. REGISTRO 456
CELULAR 992437687
24-25 my.- F. Fuentes
REMATE
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